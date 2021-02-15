أخبار عاجلة

التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه -
وَهْم المعرفة -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو) -
"مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات -
رئيس "الرئاسي الليبي": على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة -
الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي -
الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم: الانتهاء من جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي

Print
وزير التعليم: الانتهاء من جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي وزير التعليم: الانتهاء من جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي

مصراوي Masrawy

08:09 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من جدول امتحانات الصف الأول والصف الثاني الثانوي، ليبدأ من 27 فبراير إلى 9 مارس، لافتًا إلى أن امتحانات الترم الثاني ستكون على 3 مراحل في المنزل حتى يتم التفرغ للشهادات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بلجنة التعليم بمجلس النواب برىاسة سامى هاشم اليوم.

وقال الوزير: "من يريد عدم دخول الامتحانات فهذا قراره، والمطلوب أن يقدم إقرار وجميع الخيارات متاحة لكن لا يمكن أن أفرض رأي واحد على 20 مليون".

وتابع شوقي: "منصة مدرستنا وحصص يشرف عليها محترفين وتم تصوير أفلام وإضاءة وشغل محترفين.. ومكتبة ذاكر مهمة وهناك القنوات التعليمة التليفزيونية والكتب الإلكترونية تفاعلية وفيها صوت وصورة"، مؤكدًا أن التلاميذ من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية لابد أن يكون لديهم وسيلة إلكترونية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب قد أحال بيان وزير التعليم الذي عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير إلى لجنة التعليم لإعداد تقرير عنه يعرض بالجلسة العامة.

اقرأ أيضًا..

- بعد قرارات التعليم.. رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موقف امتحانات نصف العام

- من 4 ابتدائي لـ2 إعدادي.. وزير التعليم يعلن موعد امتحانات صفوف النقل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية