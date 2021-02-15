وزير الزراعة: الانتهاء من تطوير مليون فدان من الزراعات الحديثة يونيو المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطوير منظومة الري من أهم وأبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع.

وأضاف الوزير، اليوم الاثنين، أما البرلمان، أنه في 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطوير مليون فدان من الزراعات الحديثة، وفيما يخص الأراضي القديمة التي تمثل 6.1 مليون فدان، منهم 1.8 مليون فدان قريبة من البحر يصعب أن تتحول للري بالطرق الحديثة نتيجة قربها من البحر، وهناك أيضًا 320 ألف فدان يتم زراعتها بمحصول القصب، وخلال 3 سنوات سيتم الانتهاء من تطوير المنظومة في الأراضي القديمة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع القصير: "لدينا مشروعات جنوب محور الضبعة لاستصلاح الأراضي، ويتم استكشاف 688 ألف فدان، وتم تشكيل فريق من مختلف المحافظات، حيث يتم عمل حفر بعمق مترين وكل 500 متر لدينا 12 ألف عينة يتم إجراء تحليل لها في المحال للوقوف على نسبة الملوحة والتركيبة المحصولية، ومشروع مستقبل مصر، ومازال هناك توسعات أخرى، وأراضي توشكى والمنخفضات وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح والتوسع الأفقي، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه".

وطالب القصير، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإلقاء مزيدًا من الضوء على عمليات تطوير منظومة الري، وما سيعود على الفلاح نفسه على الدولة بشكل عام، خاصة وأن تم التوصل لبرامج لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين من أجل النهوض بهذا المشروع الكبير، خاصة وأنه يمثل مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة فقط.