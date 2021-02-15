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من هي أوكونجو إيويلا أول امرأة ترأس منظمة التجارة العالمية؟

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من هي أوكونجو إيويلا أول امرأة ترأس منظمة التجارة العالمية؟ من هي أوكونجو إيويلا أول امرأة ترأس منظمة التجارة العالمية؟

مصراوي Masrawy

08:24 م الإثنين 15 فبراير 2021

جنيف - (د ب أ)

جرى تعيين خبيرة الاقتصاد النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا مديرًا لمنظمة التجارة العالمية. وتتمتع النيجيرية الأمريكية إيويلا، وهي مناصرة قوية للتجارة والتطوير، بمسيرة مهنية لامعة.

وتعتبر إيويلا الخبيرة في التمويل الدولي والتطوير، مفاوضةً ماهرة بالإضافة إلى قدرتها على بناء إجماع في الآراء، واكتسبت خبرة في أفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.

ترأس إيويلا ذات الستة وستين عاما تحالف اللقاحات العالمي "جافي" وكذلك مجلس إدارة تويتر. وجرى تعيينها مؤخرا المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد-19).

وعملت إيويلا، 25 عامًا كخبيرة اقتصادية في البنك الدولي وارتقت خلال المناصب سريعا لتصبح مديرًا للعمليات.

وقادت العديد من مبادرات البنك الدولي لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض خلال الأزمات الغذائية والمالية، وجمعت أكثر من 40 مليار دولار لرابطة التنمية الدولية وهي ذراع المنح والقروض الميسرة بالبنك الدولي.

وتولى إيويلا مرتين وزارة المالية النيجيرية بين أعوان (2003/2006 و2011/2015). وكانت وزيرة للخارجية لفترة وجيزة في 2006. وهي أول امرأة نيجيرية تشغل هذين المنصبين.

ونفذت إيويلا بينما كانت وزيرة للمالية برنامج إصلاح اقتصادي شامل اضفى الاستقرار على الاقتصاد الضخم بنيجيريا، وضاعف معدل النمو الاقتصادي ثلاث مرات وعزز الشفافية المالية بشكل أكبر لمكافحة الفساد.

وتعتبر نيجيريا، إيويلا المرأة التي أنقذت البلاد المتداع.

ورأست إيويلا بينما كانت وزيرة للمالية المفاوضات النيجيرية مع نادي باريس للدائنين التي أسفرت في 2005 عن شطب 30 مليار دولار من ديون نيجيريا بما في ذلك إلغاء تام لـ19 مليار دولار.

تصف مديرة منظمة التجارة العالمية نفسها بأنها "مؤمنة راسخة بقوة التجارة لانتشال الدول النامية من الفقر".

ونالت درجة في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 1976 وتخرجت منها بامتياز، وحصلت على الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وحصلت على 15 درجة شرفية من جامعات حول العالم.

وكتبت خبيرة الاقتصاد العديد من الكتب والمقالات عن المال والاقتصاد.

اختارتها منظمة الشفافية الدولية واحدة من بين ثمان نساء ملهمات يكافحن الفساد في 2019 بينما اختارتها مجلة فورتشن بين أعظم 50 قائدًا عالميًا في 2015. وأدرجتها مجلة تايم في 2015 بين أبرز مئة شخصية مؤثرة في العالم.

وفي ظل هذه المسيرة المهنية المبهرة، فإن إيويلا زوجة وأم لأربعة أبناء وجدة لثلاثة أحفاد.

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مصراوي Masrawy

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