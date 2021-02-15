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فستان وقميص أبيض.. إطلالة ميجان وهاري في عيد الحب

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فستان وقميص أبيض.. إطلالة ميجان وهاري في عيد الحب فستان وقميص أبيض.. إطلالة ميجان وهاري في عيد الحب

مصراوي Masrawy

11:16 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتبت- أسماء مرسي

ظهرت ميجان ماركل الممثلة الأمريكية السابقة ‏زوجة الأمير هاري أمير بريطانيا السابق، بصورة رومانسية احتفالا بالفلانتين، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

أما زوجها أمير بريطانيا السابق، ارتدى قميصا باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، كما ارتدي ساعة، وسلسلة.

وأعلن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، التخلي عن مهامهما الملكية كعضوين قياديين في الأسرة البريطانية المالكة.

ميجان وهاري

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