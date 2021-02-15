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بـ"الأخضر".. إطلالة ياسمين صبري وأبو هشيمة في عيد الحب

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بـ"الأخضر".. إطلالة ياسمين صبري وأبو هشيمة في عيد الحب بـ"الأخضر".. إطلالة ياسمين صبري وأبو هشيمة في عيد الحب

مصراوي Masrawy

11:05 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصورة جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة؛ احتفالا بالفلانتين، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وأطلت الفنانة ياسمين صبري بجامبسوت بألوان الأخضر الفاتح والأبيض والأسود، ونسقت مع إطلالتها جاكيت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

كما ارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة، وخاتم، وحلق.

أما زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، فقد ارتدى جاكيت باللون الأخضر، وأسفله تيشرت باللون الأخضر الغامق، مع بنطلون جينز باللون الزيتوني، وارتدى ساعة.

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