مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق

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دمشق - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وقال المصدر العسكري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وكان سكان يعيشون غرب العاصمة السورية دمشق أكدوا لـ(د.ب.أ) "أن عدة انفجارات عنيفة هزت المنطقة جراء قصف جوي إسرائيلي تركز على جنوب العاصمة وشمالها الغربي.

وأكد السكان "أن نيران الانفجارات شوهدت من المنطقة التي تعرضت للقصف شمالي العاصمة دمشق".

وقالت وسائل إعلام سورية بأن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي".

ويعتبر القصف الإسرائيلي اليوم على سوريا هو الخامس خلال العام الجاري حيث تعرضت مناطق في ريف دمشق في الثالث من شهر فبراير الجاري لقصف جوي، كما تعرضت مواقع في محافظة دير الزور شرق البلاد لقصف إسرائيلي وفي محافظة حماة وسط سوريا.

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