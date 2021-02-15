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المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا

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المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:49 ص الإثنين 15 فبراير 2021

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
تجري المكسيك محادثات مع كوبا لاستضافة جانب من تجربة للقاحات كوفيد 19، في محاولة لسحب مزيد من الإمدادات من المختبرات الدولية مع نقص جرعات اللقاح في البلاد وزيادة عدد الوفيات.

وحتى الآن تلقى 0.5% فقط من المكسيكيين اللقاح مقارنة بـ 11.5% في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

و تعتزم المكسيك البدء في إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكبار السن اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين خلال مؤتمر صحفي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن بلادهم تلقت 870 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند.

وتعهد الرئيس خلال المؤتمر بتطعيم أكثر من 15 مليون شخص فوق سن الستين بحلول منتصف أبريل بجرعة أولى على الأقل.

ويتم إرسال الدفعة الأولى من لقاحات "أسترازينكيا" إلى سبع ولايات ، بما في ذلك مكسيكو سيتي وولاية مكسيكو.

وقال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد إن الجرعات التي وصلت الأحد من الهند اليوم جاهزة للإعطاء ومن المقرر وصول 2ر1 مليون جرعة أخرى من الهند في مارس.

وأوضح أنه من المقرر وصول 490 ألف جرعة لقاح من شركة فايزر يوم الثلاثاء ودفعة ثانية في الأسبوع التالي.

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