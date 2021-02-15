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شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

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شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل
بلغت قيمة المسروقات ما يقارب 50000 ريال.. وأُحيلوا إلى النيابة

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر؛ لارتكابهم سرقات عدة من المنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب (50000) خمسين ألف ريال.

وقد جرى إيقاف الجناة، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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