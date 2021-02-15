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أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

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أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات
أعربوا عن قلقهم على مستقبل أبنائهم وبناتهم في ظل استمرار الدراسة عن بُعد

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

يعاني أهالي قرية ثجر الأسفل التابعة لمركز النهدين جنوب شرق محافظة تثليث، ضعف الجوّال والإنترنت بشكل مستمر، وسط عدم مقدرة الطلاب والطالبات من متابعة دروسهم عن بعد إلا بالبحث عنها في أماكن أخرى.

وتلقت "سبق" شكاوى عديد من أهالي القرية، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد على مستقبل أبنائهم وبناتهم، في ظل استمرار الدراسة عن بعد، وشبكة الجوّال والإنترنت ضعيفة بقريتهم، ولا تؤدي الغرض المطلوب؛ حيث يوجد في القرية برج لإحدى شركات الاتصال، لكنه عديم الفائدة، لا يعمل ويحتاج إلى تشغيل وتطوير حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم.

وناشد عديد من أهالي القرية، هيئة الاتصالات وشبكة المعلومات وشركات الاتصال، إنهاء معاناتهم المستمرة، مع ضعف الشبكة وانقطاع الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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