أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

للبحث عن المفقودين.. الاستعانة بلوادر المحافظة في رفع ركام عقار روض الفرج

Print
للبحث عن المفقودين.. الاستعانة بلوادر المحافظة في رفع ركام عقار روض الفرج للبحث عن المفقودين.. الاستعانة بلوادر المحافظة في رفع ركام عقار روض الفرج

مصراوي Masrawy

12:42 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

استعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلوادر تابعة لحي روض الفرج، في عمليات البحث عن المفقودين في انهيار منزل مكون من طابقين، ولرفع ركام العقار.

وكشف المعاينة الأولية للعقار المنهار، أن المنزل مكون من طابقين، وتم إنقاذ شخصين وجرى انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.

وتكثف الحماية المدنية، جهودها للبحث عن آخرين أسفل ركام العقار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج.

على الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، للسيطرة على الوضع بمكان الحادث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية