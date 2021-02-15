للبحث عن المفقودين.. الاستعانة بلوادر المحافظة في رفع ركام عقار روض الفرج

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

استعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلوادر تابعة لحي روض الفرج، في عمليات البحث عن المفقودين في انهيار منزل مكون من طابقين، ولرفع ركام العقار.

وكشف المعاينة الأولية للعقار المنهار، أن المنزل مكون من طابقين، وتم إنقاذ شخصين وجرى انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.

وتكثف الحماية المدنية، جهودها للبحث عن آخرين أسفل ركام العقار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانهيار عقار في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج.

على الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، للسيطرة على الوضع بمكان الحادث.