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جثة ليلة الفلانتين.. اتهام سائق بقتل زوجته في الحوامدية

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جثة ليلة الفلانتين.. اتهام سائق بقتل زوجته في الحوامدية جثة ليلة الفلانتين.. اتهام سائق بقتل زوجته في الحوامدية

مصراوي Masrawy

12:37 ص الإثنين 15 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها، لكشف ملابسات وفاة ربة منزل، والوقوف على حقيقة تورط زوجها في وفاتها بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

تلقى العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية، إشارة من المركز الطبي بوصول ربة منزل تدعى "بسمة" في العقد الثالث من العمر ، جثة هامدة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل سكنها بمنطقة موقف السهران، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المنزل، ومنع حركة الدخول والخروج.

جيران السيدة المتوفاة أفادوا بأنها كانت تعيش مع زوجها "أ.ز." سائق، ورزقت منه بطفلتين، وأن زوجها أنهى حياتها خنقا، حسب قولهم.

مصادر أمنية بالقسم اكتفت بالقول "التحريات شغالة.. لسه بنفحص".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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