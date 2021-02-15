أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قصر باكنجهام يهنىء الأمير هاري وميجان بشأن أنباء الحمل

Print
قصر باكنجهام يهنىء الأمير هاري وميجان بشأن أنباء الحمل قصر باكنجهام يهنىء الأمير هاري وميجان بشأن أنباء الحمل

مصراوي Masrawy

12:33 ص الإثنين 15 فبراير 2021

لندن - (د ب أ) :

هنأت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان على أنباء توقعهما قدوم مولود ثان لهما.

ووفقا لوكالة برس أسوسييشن البريطانية للأنباء، قال متحدث باسم قصر باكنجهام مساء اليوم الأحد، إن "صاحبة الجلالة ودوق ادنبره وأمير ويلز وجميع أفراد الأسرة سعداء ويتمنون لهما التوفيق".

وتقيم الملكة 94 عاما حاليا في قلعة وندسور بالقرب من لندن مع زوجها فيليب دوق ادنبره 99 عاما.

ويقيم نجلها تشارلز، ولي العهد وأمير ويلز، هو وزوجته الدوقة كاميلا، في الغالب في منزلهما هايجروف بجنوب غرب انجلترا.

يشار إلى أن ميجان قد انجبت طفلا في شهر ايار/مايو عام2019 وسمي "ارتشي".

كان قصر باكنجهام الملكي قد اعلن في شهر يناير عام 2020عن فقدان الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان لقب "صاحب/ صاحبة السمو الملكي".

وجاء الإعلان بعدما اعلن دوق ودوقة ساسكس قبل ذلك باسبوع عن رغبتهم في التخلي عن دورهما كعضوين بالأسرة المالكة والاستقلال ماديا وإدارة نشاطا خيريا، ويأتي ذلك بعد حديثهما سابقا عن عدم سعادتهما بتغطية وسائل الإعلام لتفاصيل حياتهما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية