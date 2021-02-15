قصر باكنجهام يهنىء الأمير هاري وميجان بشأن أنباء الحمل

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لندن - (د ب أ) :

هنأت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان على أنباء توقعهما قدوم مولود ثان لهما.

ووفقا لوكالة برس أسوسييشن البريطانية للأنباء، قال متحدث باسم قصر باكنجهام مساء اليوم الأحد، إن "صاحبة الجلالة ودوق ادنبره وأمير ويلز وجميع أفراد الأسرة سعداء ويتمنون لهما التوفيق".

وتقيم الملكة 94 عاما حاليا في قلعة وندسور بالقرب من لندن مع زوجها فيليب دوق ادنبره 99 عاما.

ويقيم نجلها تشارلز، ولي العهد وأمير ويلز، هو وزوجته الدوقة كاميلا، في الغالب في منزلهما هايجروف بجنوب غرب انجلترا.

يشار إلى أن ميجان قد انجبت طفلا في شهر ايار/مايو عام2019 وسمي "ارتشي".

كان قصر باكنجهام الملكي قد اعلن في شهر يناير عام 2020عن فقدان الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان لقب "صاحب/ صاحبة السمو الملكي".

وجاء الإعلان بعدما اعلن دوق ودوقة ساسكس قبل ذلك باسبوع عن رغبتهم في التخلي عن دورهما كعضوين بالأسرة المالكة والاستقلال ماديا وإدارة نشاطا خيريا، ويأتي ذلك بعد حديثهما سابقا عن عدم سعادتهما بتغطية وسائل الإعلام لتفاصيل حياتهما.