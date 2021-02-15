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السلطات السودانية تعتقل خال الرئيس المعزول "عمر البشير"

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السلطات السودانية تعتقل خال الرئيس المعزول "عمر البشير" السلطات السودانية تعتقل خال الرئيس المعزول "عمر البشير"
على خلفية بلاغات من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

السلطات السودانية تعتقل خال الرئيس المعزول

أوقفت السلطات السودانية يوم الأحد الطيب مصطفى خال الرئيس المعزول عمر البشير، على خلفية بلاغات من "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة"، حسب موقع اليوم.

وتفصيلاً، كان "مصطفى" يتولى رئاسة حزب "منبر السلام العادل" الإسلامي، وقيادي سابق بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الذي كان حاكماً بعهد البشير (1989 – 2019).

وقال نجله عبد الله الطيب مصطفى: "قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر يوم الأحد من المنزل بضاحية كافوري شمالي الخرطوم، بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة (وسط العاصمة)".

وسبق وأن أوقفت السلطات في يونيو الماضي، مصطفى لبعض الوقت لنشره مقالاً يهاجم فيه "لجنة إزالة التمكين".

وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، تشهد ولايات سودانية منذ نحو أسبوعين، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب وحرق لمقار حكومية، ما استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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