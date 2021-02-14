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مقتل مدنيين اثنين في قصف بصواريخ باليستية شمالي سوريا

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مقتل مدنيين اثنين في قصف بصواريخ باليستية شمالي سوريا مقتل مدنيين اثنين في قصف بصواريخ باليستية شمالي سوريا

جي بي سي نيوز :- قتل مدنيان وجرح 6 آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف بصواريخ باليستية على منطقة ترحين، التابعة لمدينة الباب، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن 6 صواريخ باليستية على الأقل سقطت على منطقة ترحين، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 6 آخرين، في حصيلة أولية.

ولم يعرف على الفور مصدر الصواريخ، والجهة التي أطلقتها.

وأشارت المصادر أن فرق الإسعاف و الإطفاء هرعت إلى النقطة المذكورة، وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات مدينة الباب، وسط مخاوف من ارتفاع عدد قتلى القصف.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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