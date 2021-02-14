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القيادة تهنئ رئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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القيادة تهنئ رئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية القيادة تهنئ رئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد ماريو دراغي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الجمهورية الإيطالية.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإيطالية الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد ماريو دراغي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الجمهورية الإيطالية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإيطالية الصديق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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