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​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

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​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية ​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

مصراوي Masrawy

09:46 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالمملكة العربية ، في الحصول على المستحقات المتأخرة للعامل المصري "أبوالفتوح.ا.ح.ع" الذي كان يعمل بإحدى الشركات المحدودة بالرياض، بالطرق الودية، وبلغت 61 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 253 ألفا و76 جنيهًا مصريًا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه تم التواصل مع إدارة الشركة المحدودة بالرياض للحصول على مستحقاته العامل المالية المتأخرة "أبوالفتوح.ا.ح.ع" لدى الشركة، مشيراً إلى أنه بالتسوية الودية مع إدارة الشركة تم الحصول على مبلغ 61000 ريال سعودي، وتبقى له جزء آخر من المستحقات تقاعست إدارة الشركة في سداده وعليه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة لاستلام باقي المستحقات، وجار المتابعة مع العامل لحين استلام كامل المستحقات.

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