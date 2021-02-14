قيود أكثر صرامة بأربع أقاليم إيطالية بعد قفزة في إصابات كورونا

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب ا)

جرى تشديد القيود في أربع مناطق بإيطاليا ابتداء من اليوم الأحد، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقامت وزارة الصحة بتصنيف مناطق توسكاني وليجوريا وابروزيا وترينتنو، ضمن ما يطلق عليه المناطق البرتقالية، ما يعني إغلاق الحانات والمطاعم، وعدم قدرة المواطنين على مغادرة المنطقة المحيطة لمنازلهم ما عدا في الحالات الطارئة.

قالت الوزارة إنه سوف يتم تطبيق القيود لمدة 15 يومًا كبداية.

ويعتبر معظم المناطق في البلاد حاليًا ضمن المناطق الصفراء، ما يعني تخفيف القيود.

مع ذلك، مازالت البلاد كلها تخضع لحظر التجوال الليلي ابتداء من 10 مساء بالتوقيت المحلي.

من ناحية أخرى، تزايدت المخاوف بشأن قرار إعادة فتح منتجعات التزلج ضمن المناطق الصفراء مثل لومباردي، ووادي أوستا وفينيتو، في خضم تحذيرات من خبراء الصحة.

وصوت أعضاء اللجنة الصحية الاستشارية التابعة للحكومة "سي تي إس" ضد السماح بإعادة فتح منتجعات التزلج في هذه المناطق بدءا من يوم الاثنين المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

غير أن مشغلي هذه المنتجعات احتجوا، مشيرين إلى أنه غير مسموح سوى بتشغيل 30 بالمئة من طاقة مصاعد التزلج العادية في الساعة.

وستظل منتجعات التزلج بالمناطق الحمراء مغلقة، مثلما كانت منذ بداية موسم الشتاء.

وقالت إيطاليا اليوم الأحد إنها سجلت 11 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع بلوغ الإصابات 130 حالة لكل 100 ألف شخص خلال 7 أيام.

وكانت السلطات الإيطالية قد سجلت 7ر2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مدار العام الماضي