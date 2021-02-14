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الاردن يدين هدم السلطات الإسرائيلية مساكن فلسطينيين

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الاردن يدين هدم السلطات الإسرائيلية مساكن فلسطينيين الاردن يدين هدم السلطات الإسرائيلية مساكن فلسطينيين

جى بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني في قرية خربة حمصة في الأغوار المحتلة مرة أخرى.
وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك مصادرة الأراضي خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأضاف الفايز، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية بمجملها وبتفاصيلها بما فيها ضم الأراضي ومصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، تعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه.

جي بي سي نيوز

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