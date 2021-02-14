الاردن تنفي وفاة أشخاص بعد تلقيهم لقاح كورونا

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جى بي سي نيوز :- نفت وزارة الصحة وفاة بعض الأشخاص بعد تلقيهم الجرعة الأولى من مطعوم كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن مطاعيم كورونا المستخدمة في الحملة الوطنية للمطعوم آمنة، ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تسبب الإصابة بمرض كورونا.

وأكدت الوزارة أن فعالية المطعوم تزداد وتصل إلى حدها المتوقع بعد أسابيع من الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن هناك احتمالا لإصابة متلقي مطعوم كورونا بهذا المرض في فترة الحضانة قبل تلقي المطعوم، أو بعد تلقي المطعوم بفترة قصيرة.

وأوضحت أن تلقي المطعوم لا يعفي أبدا من التزام إجراءات الوقاية والسلامة العامة المتمثلة بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين، داعية المواطنين إلى متابعة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا، وأخذها من مصادرها الرسمية عبر الموقع الإلكتروني https://corona.moh.gov.jo ومنصات التواصل الاجتماعي.

واهابت بالمواطنين الدخول إلى منصة التسجيل على الرابط https://vaccine.jo لتلقي لقاح كورونا ضمن خطوات بسيطة وسلسة لفعالية اللقاح ونجاعته.