أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

تعزيزات لميليشيات موالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية

Print
تعزيزات لميليشيات موالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية تعزيزات لميليشيات موالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية

جي بي سي نيوز :- وصلت ميليشيا جديدة موالية لإيران إلى مدينة البوكمال خلال الساعات الفائتة، قادمة من محافظة حلب، بغية الانتشار في المنطقة وعند الحدود مع العراق وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووصل عشرات العناصر من ميليشيا "فوج الحاج قاسم سليماني" وهي ميليشيا مستحدثة منذ أشهر قليلة في منطقتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، تضم عناصر محليين من أبناء الطائفة الشيعية، وجاء استقدام الميليشيا إلى البوكمال، بغية تعزيز نقاط المليشيات الموالية لإيران المنتشرة في بادية البوكمال وصولاً إلى الحدود السورية – العراقية.

وكانت مصادر المرصد السوري من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، أفادت في الثالث من الشهر الجاري، بأن المدعو أ.أ. قائد لواء "الشيخ" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني، اجتمع ليل الثلاثاء الماضي بشيوخ ووجهاء عشائر "العكيدات والمشاهدة والبقارة والقلعيين والبوسرايا والقرعان والجحيش" في مضافته الواقعة بشارع الكورنيش قرب محطة المياه في مدينة الميادين.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قائد لواء "الشيخ" الموالي لإيران، أبلغ المجتمعين بأن قيادة "الحرس الثوري" الإيراني كلفته شخصياً بدعوى عشائر المنطقة لتشكيل قوة رديفة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، قوامها أبناء عشائر المنطقة، وأضاف أن قيادة "الحرس الثوري" ستتكلف بتقديم الدعم العسكري والمادي لأبناء هذه العشائر.

وبيّن قائد لواء "الشيخ" الموالي لإيران لشيوخ العشائر أن مهمة القوة العشائرية ستكون مؤازرة الميليشيات الإيرانية فقط في عملياتها العسكرية بالمنطقة، وأنهى اجتماعه بوجهاء وشيوخ العشائر بوليمة عشاء وتقديم وعود لهم بتنسيق اجتماعات بينهم وبين قيادة "الحرس الثوري" الإيراني بشكل مباشر.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حسن نصرالله: نرفض اتهام "حزب الله" بمقتل الناشط لقمان سليم

حسن نصرالله: نرفض اتهام "حزب الله" بمقتل الناشط لقمان سليم

الحريري يبحث مع بوغدانوف تشكيل الحكومة ومكافحة كورونا

الحريري يبحث مع بوغدانوف تشكيل الحكومة ومكافحة كورونا

لبنان.. الكاميرات تكشف أسماء "تشكيلة عون الحكومية"

لبنان.. الكاميرات تكشف أسماء "تشكيلة عون الحكومية"

تسجيل 18وفاة و 2312 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 18وفاة و 2312 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية