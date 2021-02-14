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بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

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بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

جي بي سي نيوز :- امتنع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، عن تأييد اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.

ومنح الرئيس السابق دونالد ترامب اعترافا أميركيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين.

وقال بلينكن لشبكة "سي أن أن" "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل... الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سورية، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".

وأضاف أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشكل "تهديدا أمنيا كبيرا" لإسرائيل.

وسبق أن قال مستشارون لبايدن إنه لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وأكد بلينكن أيضا التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأميركية في القدس، بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن السياسة الأميركية السابقة.

وبسؤاله عن سبب عدم تحدث بايدن مع نتنياهو حتى الآن، قال بلينكن "أنا متأكد من أنه سيكون لديهما فرصة للتحدث في المستقبل القريب".

(رويترز)

جي بي سي نيوز

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