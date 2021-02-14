أخبار عاجلة

9 مصابين في انفجار غازي بنيويورك الأمريكية -
دراسة أمريكية تحذر بايدن من تجاهل "داعش" -
الحقيبة الساتان تتربع على عرش الموضة -
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

ريا أبي راشد تخطف الأنظار بالأبيض في أحدث ظهور لها

Print
ريا أبي راشد تخطف الأنظار بالأبيض في أحدث ظهور لها ريا أبي راشد تخطف الأنظار بالأبيض في أحدث ظهور لها

مصراوي Masrawy

09:13 م الأحد 14 فبراير 2021

كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة ريا أبي راشد متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".

وتحرص الفنانة ريا أبي راشد على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفنانة ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت توب باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من سلسلة وخاتم وساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود والبيج، ونظارة شمس باللون الأسود، وارتدت حذاء باللون الأبيض.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية