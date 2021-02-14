ريا أبي راشد تخطف الأنظار بالأبيض في أحدث ظهور لها

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة ريا أبي راشد متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".

وتحرص الفنانة ريا أبي راشد على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفنانة ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت توب باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من سلسلة وخاتم وساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود والبيج، ونظارة شمس باللون الأسود، وارتدت حذاء باللون الأبيض.