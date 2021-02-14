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احتفالًا بـ"عيد الحب".. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بلوك ناعم

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مصراوي Masrawy

07:05 م الأحد 14 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، بإطلالة بسيطة مرتدية بنطال جينز باللون الأسود وجاكيت من نفس اللون، معتمدة لمسات بسيطة من الماكياج.

وكعادتها تفضل ياسمين عبدالعزيز ترك شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.

ويعتمد العوضي لوك جديد يستخدمه في تصوير أحداث مسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، حيث ظهر في الصورة بتغيير ملحوظ وعضلات مفتولة وشارب طويل، مرتديًا بنطال كحلي وهايكول رمادي، مضيفا سلسلة فضية.
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