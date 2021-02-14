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رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الفلانتين

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مصراوي Masrawy

06:47 م الأحد 14 فبراير 2021

كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بصورة جديدة احتفالا بالفلانتين، عبر صفحتها الشخصية على موقع"إنستجرام".

واعتادت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عدد من الصور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث تألقت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستاناً باللون الأحمر، كما يتميز بقصة الأوف شولدر، بدون أكمام.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، كما ارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وخاتم، وساعة، وحلق.

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