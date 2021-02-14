أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أول أزمة في إدارة بايدن.. استقالة مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد "تهديده بتدمير صحفية"

Print
أول أزمة في إدارة بايدن.. استقالة مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد "تهديده بتدمير صحفية" أول أزمة في إدارة بايدن.. استقالة مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد "تهديده بتدمير صحفية"

أول أزمة في إدارة بايدن.. استقالة مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد

استقال مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض من منصبه، بعد يومٍ واحدٍ من تعليقه عن العمل، وسط مزاعم عن تهديده بـ"تدمير" مراسلة صحفية؛ طرحت عليه أسئلة تتعلق بحياته الشخصية.

وقَبِل البيت الأبيض استقالة تي جيه دكلو، قائلاً إن الإدارة ملتزمة بمعايير الكرامة والسلوك المتحضر التي حدّدها الرئيس.

وأوقف البيت الأبيض، أمس، دكلو؛ عن العمل لمدة أسبوع بلا راتب، بسبب تهديده المراسلة تارا بالميري؛ التي كانت تتحرّى بشأن علاقته بصحفية أخرى، بحسب "بي بي سي".

وأعرب دكلو؛ عن أسفه لسلوكه، قائلاً إن لغته كانت بغيضة وغير محترمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية