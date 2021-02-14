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"الأرصاد": يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة والمدينة
سماء غائمة وتكوُّن السحب على مرتفعات جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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