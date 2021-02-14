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استقالة مساعد بالبيت الأبيض بعد تهديده لصحفية

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استقالة مساعد بالبيت الأبيض بعد تهديده لصحفية استقالة مساعد بالبيت الأبيض بعد تهديده لصحفية

مصراوي Masrawy

06:53 ص الأحد 14 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، يوم السبت، أن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض تي جيه داكلو قدم استقالته بعد مزاعم بأنه هدد وأرهب صحفية.

وقالت بساكي في بيان "نحن ملتزمون بالسعي كل يوم للوفاء بالمعايير التي حددها الرئيس في معاملة الآخرين بكرامة واحترام ، ولطف وقيمة للآخرين من خلال أقوالنا وأفعالنا".

وذكرت أن استقالة داكلو جاءت بعد التشاور مع رئيس موظفي البيت الأبيض ، رون كلاين.

وقال داكلو عبر تويتر "لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن أسفي، وإحراجي واشمئزازي من سلوكي. لقد استخدمت لغة لا ينبغي أن تسمعها أي امرأة من أي شخص، خاصة في موقف كانت تحاول فيه فقط القيام بعملها. لقد كانت اللغة المستخدمة بغيضة وغير محترمة وغير مقبولة ".

وأوقف البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، داكلو عن العمل لمدة أسبوع دون أجر - وتعرض لانتقادات شديدة بسبب ذلك .

وبحسب التقارير، هدد داكلو بـ "تدمير" مراسلة لموقع "بوليتيكو" وتدمير سمعتها. وكانت الصحفية قد طرحت في ذلك الوقت أسئلة حول علاقة داكلوا بمراسلة من موقع "أكسيوس".

وواجهت بساكي العديد من الأسئلة حول هذه المسألة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

وذكّرها المراسلون بإعلان بايدن عند تنصيبه بأنه سيطرد فورا أي شخص يعامل الآخرين بطريقة غير محترمة.

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