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رئيس وزراء بريطانيا يعتزم الدعوة إلى التعاون الدولي للقضاء على

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رئيس وزراء بريطانيا يعتزم الدعوة إلى التعاون الدولي للقضاء على فيروس كورونا رئيس وزراء بريطانيا يعتزم الدعوة إلى التعاون الدولي للقضاء على

مصراوي Masrawy

03:23 ص الأحد 14 فبراير 2021

لندن - (د ب أ):
قالت البريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيدعو خلال قمة مجموعة السبع الافتراضية المقبلة إلى التعاون الدولي بشأن توزيع لقاحات .

ومن المقرر أن تعقد القمة عبر الإنترنت في 19 فبراير الجاري ويستضيفها جونسون، حيث تتولى بريطانيا حاليا رئاسة مجموعة السبع.

ووفقا لبيان الحكومة، سيستغل جونسون فرصة الاجتماع للدعوة إلى إيجاد نهج عالمي للتطعيمات من أجل "إنهاء السياسات القومية والانقسامية التي شابت الاستجابة الأولية لفيروس كورونا".

وقال البيان إن الأشهر الأولى أظهرت أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون آمنة حتى تصبح جميع الدول آمنة، وأن توزيع اللقاحات أتاح فرصة للتعاون العالمي.

وورد عن جونسون قوله:"لقد منحتنا القفزات النوعية في العلم هذه اللقاحات التي نحتاجها لإنهاء هذه الجائحة إلى الأبد. الآن تتحمل حكومات العالم مسؤولية العمل معا لوضع تلك اللقاحات في أفضل استخدام ممكن".

وقال جونسون، وفقًا للبيان: "آمل أن يتم تذكر عام 2021 باعتباره العام الذي عملت فيه البشرية معا كما لم يحدث من قبل لهزيمة عدو مشترك".

وستكون قمة مجموعة السبع هي أول مشاركة متعددة الأطراف للرئيس الأمريكي جو بايدن. كما سيشارك في الاجتماع قادة ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان، ورؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

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