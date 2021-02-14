أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

يزعم فك السحر.. ضبط حلاق يمارس الدجل والشعوذة فى الشرقية

Print
يزعم فك السحر.. ضبط حلاق يمارس الدجل والشعوذة فى الشرقية يزعم فك السحر.. ضبط حلاق يمارس الدجل والشعوذة فى الشرقية

مصراوي Masrawy

02:45 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على حلاق يمارس أعمال الدجل والشعوذة فى الشرقية، وفتح المقابر بزعم قدرته على فك الأعمال وإستخراجها من المقابر.

تلقى مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائداً إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالى، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال وإستخراجها من المقابر.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وإنصرافه قبل وصول القوات، وبسؤال كلٍ من مسئول الدفن بالمقابر ، عاملة بخدمة المقابر إيدوا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا بأن المقبرتين خاليتين من الموتى.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية