مصدر أمنى يكشف تفاصيل وفاة كهربائى في مشاجرة البدرشين

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مصراوي Masrawy

علاء عمران

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام 3 أشخاص بالتعدى على عامل لمحاولة سرقة هاتفه المحمول وقتل نجل عمته أمام المارة بمنطقة البدرشين .

وأوضح المصدر ، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة فى مطلع الشهر الجارى بين طرف أول (كهربائى "توفى إثر إصابته بجرح طعنى" ، نجل خال الأول) ، طرف ثانى (نجار مسلح – سائق مركبة "توك توك ") على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب رفض "الثانى" إستقلال مركبة "التوك توك" قيادة "السائق" تطورت إلى مشاجرة وتدخل باقى الأطراف لمناصرة ذويهم وقيام "النجار المسلح" بالتعدى على الكهربائى بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة ، والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت حبس كلٍ من (النجار المسلح – سائق مركبة "التوك توك") على ذمة التحقيق .