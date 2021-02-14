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يصف محاكمته بـ "مطاردة الخصوم السياسيين"

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ترامب يصف محاكمته بـ "مطاردة الخصوم السياسيين" يصف محاكمته بـ "مطاردة الخصوم السياسيين"

مصراوي Masrawy

01:20 ص الأحد 14 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
شكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، السبت، محامييه بعد تبرئته في ثاني محاكمة له، التي تعد غير مسبوقة لأي رئيس أمريكي، وانتقد المشرعين الديمقراطيين.

وقال ترامب في بيان: "هذه كانت مرحلة أخرى من أكبر مطاردة للخصوم السياسيين في تاريخ بلادنا".

وأضاف أن: "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو".

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 عضوا مقابل 43 لصالح اتهامه بالتقصير، ولكن ذلك لم يف بمطلب أغلبية الثلثين، أو 67 من أعضاء مجلس الشيوخ، للإدانة.

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