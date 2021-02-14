أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسبوع في 10 صور: انهيار مروِّع لجبال "الهيمالايا".. والثلوج تعانق مرتفعات "بللحمر"

Print

الأسبوع في 10 صور: انهيار مروِّع لجبال

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدى انهيار جليدي في جبال الهيمالايا إلى التسبب في فيضان، أدى إلى وفاة العشرات في الهند. فيما غطت الثلوج الكثيفة مرتفعات مركز بللحمر في منطقة عسير جنوب . والمزيد تجدونه في الصور.


1- انهيار جليدي في جبال الهيمالايا بالهند يتسبب بفيضان نهر، غمر محطتَي توليد كهرباء، وجرف جسورًا وطرقًا

9718c0562c.jpg
2- الرئيس الأمريكي السابق دونالد يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش بفلوريدا

5c2627bc42.jpg
3- أحد طرق بيكالونغان في إندونيسيا وقد غمرته المياه الحمراء بسبب نفايات الصبغة من مصانع الأقمشة القريبة

bdb224ab81.jpg
4- نشطاء أكراد يطلقون دببة في البرية، كان يحتجزها الصيادون في مدينة دهوك العراقية

703255da85.jpg
5- رجل يمشي على طول بحيرة ميشيغان مع شروق الشمس في شيكاغو الأمريكية

38eddbe7b8.jpg
6- سياح يتجولون داخل كهف جليدي في جونو بولاية ألاسكا

fea1b45d51.jpg
7- منظر يظهر خليج مونت سان ميشيل المغطَّى بالثلوج في نورماندي بفرنسا

fe11ef038f.jpg
8- منظر شتوي ثلجي في بلدة ميركسبلاس بدولة بلجيكا

b5fb8b6a6b.jpg
9- الثلوج تغطي مرتفعات مركز بللحمر في منطقة عسير بالسعودية

152bc0a2f9.jpg
10- منظر بديع للغيوم تعانق سماء محافظة النماص في منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

واشنطن تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

واشنطن تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

شبكة عيون الإخبارية