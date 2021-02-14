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"الصحة" تؤجِّل حملة شلل الأطفال في 5 مناطق حتى إشعار لاحق

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"الصحة" تؤجِّل حملة شلل الأطفال في 5 مناطق حتى إشعار لاحق "الصحة" تؤجِّل حملة شلل الأطفال في 5 مناطق حتى إشعار لاحق
نظرًا للوضع الحالي لجائحة المستجد

أصدرت وزارة الصحة تعميمًا عاجلاً بتأجيل حملة شلل الأطفال المحدودة لعام 1442هـ في خمس مناطق.

وجاء في التعميم الموجَّه إلى مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، ومحافظة جدة) أنه نظرًا للوضع الصحي الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد فقد تم تأجيل الحملة.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية أنه يتوجب على المديريات في تلك المناطق توجيه المختصين بتأجيل تنفيذ حملات شلل الأطفال السنوية في المناطق الأكثر عرضة لخطورة وفادة فيروس شلل الأطفال، وهي مناطق الحج، والمناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حتى إشعار لاحق.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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