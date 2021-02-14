أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير نجران ونائبه يشيدان بمشروع "محمد بن سلمان" لتطوير المساجد التاريخية

Print
أمير نجران ونائبه يشيدان بمشروع "محمد بن سلمان" لتطوير المساجد التاريخية أمير نجران ونائبه يشيدان بمشروع "محمد بن سلمان" لتطوير المساجد التاريخية
أكدا أن تطوير مسجد أبي بكر الصديق بـ"ثار" يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية 2030

أمير نجران ونائبه يشيدان بمشروع

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -؛ بمناسبة الانتهاء من تطوير مسجد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في محافظة ثار شمالي المنطقة، وذلك ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.

وقال: "إن هذا المشروع الجليل يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية 2030، بوصف السعودية قِبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، وأن الإسلام ومبادئه هو منهج حياتنا ومرجعنا، وقد أعزنا الله تعالى بهذا الدين وخدمته".

كما نوَّه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، من ضمنها تطوير مسجد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بمحافظة ثار، الذي أُنجزت أعمال تطويره وترميمه.

وأكد أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله- من رعاية وعناية بالتاريخ وآثاره، ولاسيما المعالم ذات الارتباط بثقافتنا الإسلامية. مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تطوير القرى والمدن التاريخية في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

شبكة عيون الإخبارية