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فنزويلا تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

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فنزويلا تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فنزويلا تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

مصراوي Masrawy

12:39 ص الأحد 14 فبراير 2021

كاراكاس - (د ب أ)

قالت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، للتلفزيون الحكومي، إن فنزويلا تلقت أول 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، أمس السبت.

وذكرت رودريجيز، أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا حالت دون شراء المزيد من اللقاحات، وأوضحت أن هذه الدفعة الأولى ستستخدم لتطعيم "القطاعات الأكثر ضعفا، والعاملين بمجال الصحة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال السفير الروسي سيرجي ميليك باجداساروف إن شحنة لقاح سبوتنيك تعد رمزا للصداقة والتعاون بين وفنزويلا.

وسجلت فنزويلا 132259 حالة إصابة بفيروس كورونا و1267 حالة وفاة.

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