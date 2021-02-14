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الادعاء بمحاكمة : تمكنا من رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية

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الادعاء بمحاكمة ترامب: تمكنا من رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية الادعاء بمحاكمة : تمكنا من رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية

مصراوي Masrawy

12:09 ص الأحد 14 فبراير 2021

وكالات

أكد أعضاء فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، أنهم فخورون بما قاموا به خلال المساءلة.

وتابعوا في مؤتمر صحفي بعد تبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرد بمجلس الشيوخ، أنهم تمكنوا من رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، إثر أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الماضي واقتحام الكونجرس تزامنًا مع جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وصوت المجلس لصالح تبرئة ترامب من تلك التهمة، وصوت ٥٧ عضوًت بإدانة ترامب، فيما رفض ٤٣ عضوًا للإدانة.

وفشل الديمقراطيين في الحصول على الدعم الكافي من الجمهوريين لإدانة ترامب.

واحتاج الديمقراطيين إلى ١٧ صوتًا لإدانة ترامب.

وقبل التصويت قدم الادعاء وفريق ترامب القانوني مرافعة ختامية، بعد الاتفاق على عدم استدعاء شهود للمحاكمة.

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