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مصراوي Masrawy

وكالات

وصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، هجوم 6 يناير على الكابيتول بأنه "وصمة عار".

وقال ماكونيل حسبما نقلت "سي إن إن" عقب تصويت المجلس على براءة ترامب: "لقد فعلوا ذلك لأن أقوى رجل على وجه الأرض قد غذى أكاذيبًا جامحة. لأنه كان غاضبًا. فقد خسر الانتخابات. كانت تصرفات الرئيس السابق ترامب التي سبقت أعمال الشغب تقصيرًا مشينًا ومشينًا في أداء الواجب".

وأضاف "لا شك في أن الرئيس ترامب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن استفزاز أحداث اليوم. لا شك في ذلك. الناس الذين اقتحموا هذا المبنى اعتقدوا أنهم كانوا يتصرفون بناءً على رغبات وتعليمات رئيسهم".

وقال مكونيل إن ترامب "لم يقم بعمله" لإنهاء أعمال العنف في 6 يناير.

ووصف ماكونيل فريق الدفاع عن ترامب الذي استدعى ناخبي ترامب خلال محاكمة العزل بأنه "درع بشري ضد الانتقادات".

وأوضح أنه صوت برفض إدانة ترامب لأنه لم يعد في منصبه بعد، مضيفًا أنه حال تواجد ترامب في منصبه لكان فكر في الأمر.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، إثر أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الماضي واقتحام الكونجرس تزامنًا مع جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وصوت المجلس لصالح تبرئة ترامب من تلك التهمة، وصوت ٥٧ عضوًت بإدانة ترامب، فيما رفض ٤٣ عضوًا للإدانة.

وفشل الديمقراطيين في الحصول على الدعم الكافي من الجمهوريين لإدانة ترامب.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، عملية للتصويت على إدانة أو تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واحتاج الديمقراطيين إلى ١٧ صوتًا لإدانة ترامب.

وقبل التصويت قدم الادعاء وفريق ترامب القانوني مرافعة ختامية، بعد الاتفاق على عدم استدعاء شهود للمحاكمة.

ويتهم ترامب بالتحريض على التمرد، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول عقب خطاب ناري ألقاه من البيت الأبيض، كرر خلاله مزاعمه بتزوير وسرقة الانتخابات وطالبهم بالقتال لاستعادة الانتخابات وقلب نتائجها.