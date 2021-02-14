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سفارة في كندا تنظم احتفالية "هنا القاهرة" في اليوم العالمي للإذاعة

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سفارة مصر في كندا تنظم احتفالية "هنا القاهرة" في اليوم العالمي للإذاعة سفارة في كندا تنظم احتفالية "هنا القاهرة" في اليوم العالمي للإذاعة

مصراوي Masrawy

11:55 م السبت 13 فبراير 2021

كندا - (أ ش أ)

نظمت السفارة المصرية في كندا بالتعاون مع المكتب الثقافي والتعليمي في مونتريال، السبت، احتفالية وندوة خاصة تحت عنوان "هنا القاهرة: الاذاعة المصرية تتواصل عبر الزمان والمكان"، بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة.

شارك فى اللقاء، الذى عُقد كونفرانس نتيجة القيود الخاصة بجائحة كورونا في كندا، نخبة متميزة من اقطاب الإذاعة المصرية على رأسهم السيدة فضيلة توفيق ( أبلة فضيلة)، التي سعد الحضور بالاستماع الي كلماتها وذكرياتها مع برنامج "غنوة وحدوتة" الذي شكل وجدان اجيال متلاحقة في والعالم العربي، والأستاذ محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية، الذي قدم عرضا متكاملا عن تاريخ الاذاعة المصرية، بالإضافة الي نخبة من أقطاب وأعضاء الجالية المصرية في كندا.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدي كندا، عن سعادته البالغة بالمشاركة في تنظيم هذه المبادرة مع المكتب الثقافى المصرى بمونتريال تحت رئاسة الدكتور أحمد فوزى، بهدف إلقاء الضوء على الدور الثقافى والوطنى والتنويرى للإذاعة المصرية عبر العصور، وما يمكن القيام به من جهود ومبادرات لربط أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين في كندا بوطنهم الام عبر قنوات الإذاعة التي اصبحت متاحة الآن للمصريين بالخارج عبر الإنترنت والتطبيقات الخاصة بالتليفون المحمول.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الندوة أتاحت فرصة فريدة لتبادل الرؤى والأفكار مع قدامى ورموز الجالية، والاستماع الى ذكرياتهم مع الإذاعة المصرية قبل الهجرة إلى كندا، وكذا التعرف علي بعض تجارب أعضاء الجالية من المتخصصين في مجال الإعلام، فى إنشاء قنوات إذاعية مصرية في كندا، ووضع خطة عمل بالتنسيق مع القائمين على الإذاعة المصرية لتعزيز التواجد الإذاعي المصرى في كندا.

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