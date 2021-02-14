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جنوب أفريقيا تعيد فتح 20 منفذًا حدوديًا بريًا للسماح بعمليات السفر العادية

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جنوب أفريقيا تعيد فتح 20 منفذًا حدوديًا بريًا للسماح بعمليات السفر العادية جنوب أفريقيا تعيد فتح 20 منفذًا حدوديًا بريًا للسماح بعمليات السفر العادية

مصراوي Masrawy

11:45 م السبت 13 فبراير 2021

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية بجنوب إفريقيا أنها ستعيد فتح 20 منفذًا حدوديًا بريًا للسماح بعمليات السفر العادية.

وذكرت وزارة الداخلية، وفقًا لقناة " اليوم" مساء السبت، أنه سيعاد فتح الحدود البرية بما في ذلك الحدود مع "زيمبابوي وموزمبيق وبتسوانا" بعد إغلاقها في 11 يناير الماضي.

جدير بالذكر أن جنوب إفريقيا سجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 47 ألف وفاة، وهو أكبر عدد من الإصابات والوفيات بالفيروس في القارة الإفريقية.

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