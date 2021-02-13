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مقتل 30 جنديا تركيا في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق

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مقتل 30 جنديا تركيا في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق مقتل 30 جنديا تركيا في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق

مصراوي Masrawy

07:51 م السبت 13 فبراير 2021

بغداد - (أ ش أ):

لقي 30 جنديا تركيا مصرعهم، في اشتباكات مستمرة مع مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث" ، اليوم السبت، نقلا حزب العمال الكردستاني.

وفي سياق ذى صلة، شن الجيش التركي ضربات جوية استهدفت مناطق في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق شمال البلاد.

وذكرت الدفاع التركية، وفقا للقناة، أن عملية "مخلب النسر" متواصلة في منطقة "جارا" بشمال العراق، مشيرا إلى أنه تم القضاء على اثنين من حزب العمال الكردستاني تم رصدهما في المنطقة جراء عملية جوية، موضحة أن عدد الذين تم قتلهم منذ بدء المرحلة الثانية من عملية "مخلب النسر" وصل إلى 39 عنصراً.

وكانت مصادر رسمية كردية أعلنت - في وقت سابق - عن وقوع قصف تركي مكثف على سفوح جبل "كاره" وثلاث نواح في دهوك بشمال العراق.

يأتي القصف التركي وسط استمرار المعارك بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مناطق شمال العراق ملاذا له.

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