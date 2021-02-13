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مصراوي Masrawy

وكالات

طالب الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في جلسة محاكمته اليوم السبت بمجلس الشيوخ، استدعاء ٣٠٠ شاهدًا خلال الجلسات المقبلة من المحاكمة، ردًا على تصويت المجلس بأغلبية الأعضاء بالموافقة على استدعاء الشهود، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

قال مايكل فان دير فين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيطلب من ٣٠٠ شاهد تقديم إفادتهم في حال رغب مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاستعانة بشهود في المحاكمة التي تجري أمام مجلس الشيوخ بغرض مساءلة ترامب.

وأضاف المحامي فان دير فين: "القضية الحقيقية هي التحريض. لقد وضعوا في قضيتهم أكثر من ٣٠٠ شاهد، وهم أشخاص متهمون بارتكاب جرائم في ظل الحكومة الاتحادية، وكل واحد منهم قالوا إن السيد ترامب كان متآمرًا معهم".

كما أعرب المحامي فان دير فين عن استيائه من فكرة استدعاء الشهود عبر تطبيق "زووم" قائلاً إن الإفادات يجب أن تتم في مكتبه في مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا. وقد أثار هذا الاقتراح سخرية أعضاء مجلس الشيوخ.

وانطلقت المحاكمة الثانية غير المسبوقة لإدانة وعزل الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تجرى فيها محاكمة لإدانة وعزل رئيس أمريكي بعد تركه منصبه.

ولم تشهد الولايات المتحدة سوى أربع عمليات عزل للرئيس في تاريخها، اثنتان منها تتعلقان بترامب وجرت الأولى خلال العام الماضي. ولم يتم عزل أي رئيس أو مسؤول اتحادي مرتين.

واتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتحريض على العصيان لتورطه في أعمال شغب دامية في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير الماضي.

ووقعت الأحداث بعد أن رفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وبدلاً من ذلك روج لمزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.