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الوزراء: تأجيل المسابقات الرياضية للناشئين حتى أبريل.. واستمرار تدريبات الأندية

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الوزراء: تأجيل المسابقات الرياضية للناشئين حتى أبريل.. واستمرار تدريبات الأندية الوزراء: تأجيل المسابقات الرياضية للناشئين حتى أبريل.. واستمرار تدريبات الأندية

مصراوي Masrawy

07:23 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة ، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

كما وافق المجلس على تأجيل المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من أبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، حرصًا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم.

ويأتي ذلك في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.

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