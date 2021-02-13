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انقطاع التيار الكهربي عن 950 ألف منزل في اليابان جراء الزلزال

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انقطاع التيار الكهربي عن 950 ألف منزل في اليابان جراء الزلزال انقطاع التيار الكهربي عن 950 ألف منزل في اليابان جراء الزلزال

مصراوي Masrawy

05:55 م السبت 13 فبراير 2021

وكالات:
قال المتحدث باسم اليابانية، مانابو ساكاي، إن الزلزال القوي الذي ضرب فوكوشيما في شمال شرق اليابان، أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن 950 ألف منزل وإصابة 4 أشخاص، فضلا عن اندلاع حرائق.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم السبت إن "950 ألف منزل بدون كهرباء بعد الزلزال"، لافتًا إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل.
وضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق اليابان، في صباح اليوم السبت.
وأكدت هيئة مسح الزالزل في اليابان أنه لا يوجد خطر من وقوع تسونامي.

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