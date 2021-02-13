انقطاع التيار الكهربي عن 950 ألف منزل في اليابان جراء الزلزال

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، مانابو ساكاي، إن الزلزال القوي الذي ضرب فوكوشيما في شمال شرق اليابان، أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن 950 ألف منزل وإصابة 4 أشخاص، فضلا عن اندلاع حرائق.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم السبت إن "950 ألف منزل بدون كهرباء بعد الزلزال"، لافتًا إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل.

وضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق اليابان، في صباح اليوم السبت.

وأكدت هيئة مسح الزالزل في اليابان أنه لا يوجد خطر من وقوع تسونامي.