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‏مجلس الشيوخ يصوت لصالح استدعاء شهود في محاكمة

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‏مجلس الشيوخ يصوت لصالح استدعاء شهود في محاكمة ترامب ‏مجلس الشيوخ يصوت لصالح استدعاء شهود في محاكمة

مصراوي Masrawy

05:54 م السبت 13 فبراير 2021

وكالات

‏صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، لصالح استدعاء شهود في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، بأغلبية 55 مقابل 45 صوتًا، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وشهد التصويت تغيرًا في رأي السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الحليف القوي لترامب.

واستأنف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد شهر تقريبا من اتهامهم له بالتحريض على العصيان، عقب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس المعروف بـ"الكابيتول" في واشنطن في 6 يناير الماضي

وفي السادس من يناير، عندما كان الكونجرس مجتمعاً للمصادقة على فوز بايدن، "أشعل الفتيل" عبر القول لأنصاره "قاتلوا بضراوة"، وفق الادعاء الديموقراطي.

وأثناء الهجوم، انتظر ساعات عدة قبل أن يدعو مناصريه الى "العودة لمنازلهم" منتهكاً بحسب المدعين الديموقراطيين، اليمين الدستورية القاضية بحماية المؤسسات. في نهاية المطاف، قُتل خمسة أشخاص وجُرح المئات أو تعرضوا لصدمات، وفق المدعين.

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