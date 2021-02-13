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وزيرا خارجية وتونس يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

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وزيرا خارجية مصر وتونس يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وزيرا خارجية وتونس يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

مصراوي Masrawy

05:46 م السبت 13 فبراير 2021

وكالات

بحث وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين وتونس الشقيقة في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان صادرة عن وزارة الخارجية.

وذكر البيان أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود أيضًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

كما أكد الطرفان أيضًا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن المصري والتونسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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