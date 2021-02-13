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قوات مكافحة الإرهاب النمساوية تحاصر مظاهرات لمتطرفين ضد قيود كورونا

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قوات مكافحة الإرهاب النمساوية تحاصر مظاهرات لمتطرفين ضد قيود كورونا قوات مكافحة الإرهاب النمساوية تحاصر مظاهرات لمتطرفين ضد قيود كورونا

مصراوي Masrawy

05:45 م السبت 13 فبراير 2021

فيينا - (أ ش أ):
نجحت قوات حماية الدستور ومكافحة الإرهاب فى النمسا فى فرض السيطرة الأمنية على مظاهرات غير قانونية ضمت بضعة آلاف من العناصر اليمينية المتطرفة المعارضين لإجراءات بشأن مكافحة وباء كورونا.
وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية اليوم السبت إن المظاهرات تجمعت في وسط العاصمة فيينا كما جاء البعض من ولاية تيرول المعزولة بسبب تفشى سلالة جنوب إفريقيا من الوباء بها .
وذكرت المصادر أن شبكات يمينية متطرفة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي فى عملية الحشد وقادت تلك التجمعات ولكن تم على الفور حظر معظم المسيرات بسبب الانتهاكات لقواعد مكافحة كورونا، مشيرة الى حضور عناصر من جماعة النازيين الجديد ومثيري الشغب فى ملاعب كرة القدم .
وأشارت المصادر الى أن المظاهرات تسببت فى تعطيل حركة المرور فى ميدان "كارلس بلاتس" في وسط فيينا، لافتا الى ان المتظاهرين تعمدوا عدم التقيد بمتطلبات مسافة الامان وارتداء الكمامات الطبية وحاولوا احداث حالة من الفوضى .

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