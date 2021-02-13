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وزير الداخلية السوداني: حريصون على حماية المواطنين من التهديدات الأمنية

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وزير الداخلية السوداني: حريصون على حماية المواطنين من التهديدات الأمنية وزير الداخلية السوداني: حريصون على حماية المواطنين من التهديدات الأمنية

مصراوي Masrawy

05:44 م السبت 13 فبراير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ حرص بلاده على استقرار المواطنين وحمايتهم من كافة التهديدات الأمنية، مشيرا إلى أن حكومة الفترة الانتقالية عقدت العزم على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، خاصة بالنسبة للأزمة الاقتصادية، من خلال الخطط الطارئة التي تم وضعها.

جاء ذلك خلال متابعته، اليوم السبت، مجمل الأوضاع الجنائية والأمنية بولاية شمال كردفان، التي كانت شهدت أحداث شغب في الأيام الماضي، وذلك في أول زيارة له إلى الولايات بعد توليه منصب وزير الداخلية في التشكيل الوزاري الجديد في السودان.

وذكرت وزارة الداخلية السودانية أن الفريق أول عز الدين الشيخ أكد، خلال ترؤسه اجتماع لجنة أمن الولاية، أن الأحداث التي شهدتها شمال كردفان تعتبر دخيلة على مجتمع الولاية، مشددا على أن اهتمام الاتحادية باستقرار مواطني الولاية وحمايتهم وسعيها الجاد لإيجاد المعالجات الاقتصادية والخدمية العاجلة التي تمكن مواطني الولاية من الحصول على خدماتهم الضرورية.

وأوضح أن حماية أرواح المواطنين تمثل ضرورة قصوى، لافتا إلى أن القانون سيطال كل من تسبب في الأحداث تحقيقا للعدالة.

ومن جانبه، أكد خالد مصطفى آدم والي شمال كردفان أهمية زيارة وزير الداخلية ووقوفه على أحوال الولاية ميدانيا، مما يؤكد اهتمام المركز بقضايا الولايات وحل مشاكلها.

وقال "إن ما شهدته الولاية مؤخرا يعتبر عملا منظما يراد به زعزعة أمن الولاية، التي لم تعرف مثل هذه الأساليب وترفضها تماما، خاصة حرق الممتلكات ما سبب خسائر مادية"، مشيرا إلى قدرة الأجهزة الأمنية بالولاية على السيطرة على الأوضاع الأمنية وضبط المنفلتين خلال تلك الأحداث.

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