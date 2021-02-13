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ضبط سائق وزوجته قبل ترويجهما الهيروين بالجيزة

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ضبط سائق وزوجته قبل ترويجهما الهيروين بالجيزة ضبط سائق وزوجته قبل ترويجهما الهيروين بالجيزة

مصراوي Masrawy

05:51 م السبت 13 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سائق تاكسي، وربة منزل، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن اتجار سائق تاكسي وشريكته ربة منزل، بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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