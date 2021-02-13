أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تؤكد موقفها الثابت تجاه حل المشكلة القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن

Print
مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه حل المشكلة القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن تؤكد موقفها الثابت تجاه حل المشكلة القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن

مصراوي Masrawy

05:43 م السبت 13 فبراير 2021

نيقوسيا - (أ ش أ):
أكد السفير المصري لدى قبرص عمرو محسن حمزة الموقف الثابت للقيادة المصرية تجاه حل المشكلة القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية (سي إن إيه)، اليوم /السبت/، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير المصري مع رئيس مجلس النواب القبرصي أذاموس أذامو.
وبدوره، أعرب أذامو عن شكر بلاده لمصر على دعمها المستمر لقبرص وموقفها المبدئي من حل قضيتها.. مشددا على أن مواقف تركيا التي تؤكد دوما رغبتها في استمرار تقسيم الجزيرة تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والإطار المتفق عليه بشأن حل المشكلة القبرصية وبالتالي لا يمكن قبولها.
وأشار الجانبان إلى العلاقات الممتازة التي تجمع بين القاهرة ونيقوسيا وتشمل العديد من القطاعات، وأعربا عن الرغبة المشتركة في تعزيزها والمضي بها قدما.
وتطرق الجانبان إلى الحديث حول منتدى غاز شرق المتوسط، وكذلك "منتدى الصداقة"، الذي انعقد في أثينا هذا الأسبوع بمشاركة وزراء خارجية المنطقة كتوسيع للتعاون الثلاثي بين اليونان وقبرص ومصر.. وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة التي تتبنى نفس المبادئ من أجل هدف تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقتي شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
وتبادلا وجهات النظر حول الوضع الوبائي لجائحة المستجد في البلدين، وأعربا عن أملهما في استئناف تبادل الزيارات بين البرلمانين في الوقت القريب.
جدير بالذكر أن قبرص تعرضت للتقسيم منذ عام 1974 عندما غزت تركيا واحتلت ثلثها الشمالي، فيما جرت آخر جولة من المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2017 في منتجع (كران مونتانا) السويسري، إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

شبكة عيون الإخبارية