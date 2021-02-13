أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أفغانستان: قتلى وجرحى إثر انفجارات واشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن

Print
أفغانستان: قتلى وجرحى إثر انفجارات واشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن أفغانستان: قتلى وجرحى إثر انفجارات واشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن

مصراوي Masrawy

05:31 م السبت 13 فبراير 2021

كابول - (أ ف ب)

قتل أربعة أفراد من قوات الأمن وأصيب نحو سبعة أشخاص على الأقل إثر تفجيرات وقعت السبت في شرق وجنوب أفغانستان. وأعلن مسؤولون في عن إصابة ثلاثة مدنيين في الشرق، ولم تتبنى أي جهة مسؤولية التفجيرات. يأتي هذا وسط تصاعد العنف مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

أعلن مسؤولون أفغان عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد وإصابة سبعة بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد السبت، كما أصيب ثلاثة مدنيين في الشرق.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان. وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحافيين ونشطاء.

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام التي جرت في قطر بوساطة أمريكية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان في الأشهر الماضية.

ويقوم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة اتفاق إرساء السلام الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد مع طالبان في فبراير 2020. ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو.

وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي السبت إن انفجارا نجم عن عربة همفي محملة بالمتفجرات استهدف موقعا للشرطة مما أدى إلى إصابة سبعة من أفرادها.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن "18 إرهابيًا من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون" في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار مساء أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن انفجارًا استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي مما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة بينهم القائد.

وأدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

واشنطن تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

واشنطن تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

شبكة عيون الإخبارية